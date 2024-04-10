В Британии похитили китайского бизнесмена и поместили его в клетку, требуя $15 млн в BTC

В Великобритании мужчины напали на бизнесмена из Китая и потребовали у него $15 млн в биткоинах. Об этом пишет «Би-би-си».

Похищение богатого бизнесмена Дилана Хуанга произошло в октябре, когда тот играл со своими знакомыми в гольф. Пятеро человек набросились на Хуанга, наставили на него пистолет и отвезли в поместье в графстве Суррей, уложив на заднее сиденье автомобиля. Ему пригрозили расправой после того, как он ударил ногой по двери машины. Во время поездки его руки и ноги были закованы в наручники.

Похитители завязали бизнесмену глаза, заклеили рот скотчем и посадили в клетку, продержав его в таком положении 30 часов. Жертве давали еду, но не разрешали пользоваться туалетом. Похитители требовали, чтобы Хуанг перевел им $15 млн в ВТС. Тот объяснил, что у него есть акции и доли, но доступ к ним он не имеет. Бизнесмену удалось позвонить жене и трем друзьям, которых он попросил достать деньги.

«Через несколько часов похитители, похоже, начали злиться. Они начали причинять ему боль — били по ноге какими-то предметами», — сказал прокурор.

Спустя 30 часов пыток злоумышленник вывезли к другому гольф-клубу и бросили. За час до освобождения Хуанга в лондонском районе Чайнатаун был арестован 35-летний Тянфу Гуо, которого полиция подозревает в сговоре с целью похищения и владении имитацией огнестрельного оружия. Мужчина не признает вину и продолжает утверждать, что не имеет никакого отношения к похищению. Известно, что в суде ему помогает переводчик с мандаринского языка.

Ранее россиянка отправилась в одиночное путешествие и была похищена мексиканским картелем.