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Мэр Оренбурга назвал число эвакуированных из-за потопа горожан

Мэр Салмин: в Оренбурге из-за угрозы затопления эвакуировали 865 человек

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Максим Богодвид/РИА Новости

865 человек эвакуировали в Оренбурге из-за угрозы наводнения. Об этом рассказал мэр города Сергей Салмин, его цитирует РИА Новости.

Градоначальник добавил, что сигналы на эвакуацию продолжают поступать, и подчеркнул, что сил и средств для спасения населения у специалистов МЧС достаточно.

При этом, по словам Салмина, вода продолжает прибывать, и уровень воды в реке Урал достиг уже 996 сантиметров.

До этого мэр сообщал, что к настоящему времени в Оренбурге затоплены паводковыми водами район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК Гранд-парк, а также множество окрестных садовых товариществ.

10 апреля стало известно, что в Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) отключили воду в четырех поселках.

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Оренбургской области, пик подъема воды пройден.

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Потоп в Оренбуржье
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