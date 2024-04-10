В Одессе произошло еще несколько взрывов

В Одессе на юге Украины произошло три взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По его информации, менее чем за два часа в городе были слышны шесть взрывов.

В настоящее время на территории Одесской области действует воздушная тревога.

Ночью в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.

10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики.

9 апреля сообщалось о поражении авиаударами целей в районе Харьковского авиационного завода.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.