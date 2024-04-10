Уровень воды в реке Урал у Орска опустился до 899 см, освободив свыше ста домов от воды

Уровень воды в реке Урал у Орска Оренбургской области за минувшие сутки упал на 29 см и утром составил 899 см. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Василий Козупица.

В результате этого 136 жилых домов смогли освободиться от воды, подтоплены 6793 жилых дома.

«В 15 пунктах временного размещения находятся 1376 человек, в том числе 228 детей», — добавил Козупица.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.