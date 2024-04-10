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Россиянам рассказали, каких опасных паразитов можно подхватить на даче

Паразитолог Бартули: опасность на даче представляют грызуны, мухи и клещи

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Владимир Песня/РИА «Новости»

На сегодняшний день главной угрозой для дачников остаются клещи – сейчас они наиболее активны. Помимо них, опасные заболевания за городом распространяют грызуны и мухи, переносящие яйца аскарид на овощи, фрукты, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули Общественной Службе Новостей.

Что касается клещей, то острый эндемический период продолжается до конца мая. Заразиться от них можно энцефалитом или болезнью Лайма.

Однако, чем ближе к лету, тем список угроз, исходящих от паразитов, становится выше, подчеркнул врач. Одной из них является иерсиниоз – болезнь, передающаяся человеку от грызунов через овощи из погребов.

«Если грызуны прошлись по этим овощам, погрызли их — тогда можно заразиться, — предупредил паразитолог. — Это бактериальное кишечное заболевание. Механизм передачи фекально-оральный и алиментарный, то есть через еду».

Симптомы иерсиниоза – высокая температура до 38,5, головная боль, тошнота и рвота, боль в животе, слабость, понос и красные высыпания на теле.

Не менее опасны для людей мухи, переносящие яйца аскарид на растущие в огороде овощи, фрукты и ягоды. Наибольший риск есть, если на участке или рядом с ним расположен уличный туалет или выгребная яма, отметил Бартули. Он призвал дачников тщательно следить за гигиеной, мыть руки, овощи и фрукты, а также использовать аэрозоли, отпугивающие насекомых.

Напомним, россиян предупреждают, что при укусе клеща нужно как можно скорее обращаться к врачу. При отсутствии такой возможности удалить его можно самостоятельно, но использовать для этого масло нельзя. После удаления клеща нужно отвезти в лабораторию на исследование.

Врачи ранее назвали основной способ заражения кишечной инфекцией.

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