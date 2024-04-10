Стихийный мемориал у «Крокуса» убрали

Стихийный мемориал возле концертного зала «Крокус Сити Холл» убрали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В одном из залов комплекса собрались тысячи поклонников группы «Пикник». Перед выступлением, когда большинство зрителей уже собрались в помещении, в «Крокус» ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять по посетителям. В результате пострадали более 300 человек.

8 апреля полиция задержала жителя Новой Москвы после поджога около местного памятника. По версии правоохранителей, в ночб на 5 апреля 48-летний мужчина пришел к памятнику участникам локальных конфликтов, где местные жители организовали стихийный мемориал после теракта в «Крокус Сити Холле». Там он поджег игрушки и цветы, после чего сбежал.

Telegram-канал 112 сообщал, что в беседе с правоохранителями мужчина поделился причинами произошедшего. По его словам, он посчитал, что мемориал – «это лишнее» и принесенные местными жителями игрушки и цветы будут красиво смотреться после возгорания. Горящий мемориал он сравнил с Вечным огнем.

Ранее в Петербурге арестовали «шутившего» о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана.