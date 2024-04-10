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В Подмосковье мальчика госпитализировали после выпадения из окна, его мать скрылась

В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома

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Shutterstock

В Подмосковье ребенок оказался в больнице после того, как выпал из окна. Об этом сообщает Mk.ru.

Инцидент произошел в Люберецком городском округе. Родители не уследили за двухлетним мальчиком, он остался без присмотра. Младший член семьи пролетел четыре этажа.

Ребенка госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

После произошедшего мать скрылась. На данный момент правоохранители разыскивают родительницу и проводят все необходимые мероприятия. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконное хранение запрещенных веществ.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Петербурге. Основной удар пришелся на голову, поэтому, несмотря на незначительную высоту, пострадавший получил многочисленные травмы. Приехавшие на место медики оперативно направили мальчика в больницу, где его положили в реанимацию.

Ранее в Челябинской области девочка выпала из окна седьмого этажа, пока бабушка была в квартире.

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