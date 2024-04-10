Таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, который попал на видео

В Москве вынесли приговор таксисту, признанному виновным в краже и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В декабре прошлого года 26-летний Жусуп Кенжебаев подвозил очередного клиента, который покинул салон, забыв на заднем сиденье сумку. Таксист присвоил чужое имущество, но владелец сумки понял, что потерял ее в такси, и вышел на связь с водителем. Он пообещал ему заплатить денежное вознаграждение за возврат похищенного, а также обратился в правоохранительные органы.

18 декабря Кенжебаев приехал на встречу с потерпевшим в Сумской проезд, но там его встретил сотрудник полиции. Таксист отказался выходить из машины и совершил наезд на правоохранителя. Злоумышленнику удалось скрыться с похищенной сумкой.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб потерпевшему на общую сумму более 830 тыс. рублей и телесные повреждения инспектору», — уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил вора и виновника ДТП к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кенжебаев также лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Ранее московский таксист с судимостью ограбил пьяного пассажира и высадил его.