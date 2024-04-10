Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского, который попал на видео

В Москве осудили таксиста, который совершил кражу и наехал на полицейского

В Москве вынесли приговор таксисту, признанному виновным в краже и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В декабре прошлого года 26-летний Жусуп Кенжебаев подвозил очередного клиента, который покинул салон, забыв на заднем сиденье сумку. Таксист присвоил чужое имущество, но владелец сумки понял, что потерял ее в такси, и вышел на связь с водителем. Он пообещал ему заплатить денежное вознаграждение за возврат похищенного, а также обратился в правоохранительные органы.

18 декабря Кенжебаев приехал на встречу с потерпевшим в Сумской проезд, но там его встретил сотрудник полиции. Таксист отказался выходить из машины и совершил наезд на правоохранителя. Злоумышленнику удалось скрыться с похищенной сумкой.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб потерпевшему на общую сумму более 830 тыс. рублей и телесные повреждения инспектору», — уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил вора и виновника ДТП к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кенжебаев также лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Ранее московский таксист с судимостью ограбил пьяного пассажира и высадил его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами