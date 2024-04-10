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Тренер из Красноярского края ударил воспитанника по голове за пропуск занятия

В Красноярском края тренер ударил 11-летнего ребенка на спортивной секции

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Depositphotos

В Канске Красноярского края полиция проверяет сообщение о физическом насилии над 11-летним ребенком со стороны тренера. Об этом рассказали в УМВД региона.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 апреля во время занятия в спортивной секции. После тренировки школьник вернулся домой и сообщил родителям, что получил ушибы из-за попадания мяча. На следующий день мальчик признался во всем своему учителю, а тот проинформировал о произошедшем мать и отца ученика. После этого пострадавшего осмотрели в травмпункте, оттуда об инциденте узнали и в полиции.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о том, что тренер 1963 года рождения ударил несовершеннолетнего рукой по голове якобы за пропуск занятия. До сих пор ни он, ни семья школьника в поле зрения органов внутренних дел не попадали. Выяснением обстоятельств занимаются сотрудники участковой службы полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. В настоящее время полицейские работают с тренером и возможными свидетелями происшествия.

Ранее красноярский тренер по волейболу избил школьников палкой за непослушание.

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