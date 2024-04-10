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Власти Оренбургской области полагают, что пик подъема воды пройден

Уровень воды в реке Урал в Орске упал на 24 см до 904 сантиметра за сутки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень воды в реке Урал в районе Орска за сутки упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, передает РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы областного правительства, уровень воды все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что его максимум в Орске пройден.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что в Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) в четырех поселках отключат воду.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов сообщал, что причиной прорыва дамбы мог стать строительный брак, версию с грызунами он назвал экзотической.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку.

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