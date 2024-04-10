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В четырех поселках Оренбурга отключат воду из-за наводнения

Жителей 4 поселков в Оренбурге просят сделать запасы воды из-за подтопления ТП

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Depositphotos

В Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) не будет воды в четырех поселках. Об этом сообщили в «Росводоканале Оренбурга», передает ТАСС.

В связи с этим в 10:00 (8:00 мск) будет отключено насосное оборудование и остановлен водозабор в муниципальном образовании Ивановский сельсовет. Жителей поселков Экодолье, Ивановка, Приуралье, Перовский призвали сделать запасы воды.

В «Росводоканале Оренбурга» отметили, что в дальнейшем вода будет подаваться из запасов резервуаров чистой воды по графику с 19 до 21 часа.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов сообщал, что причиной прорыва дамбы мог стать строительный брак, версию с грызунами он назвал экзотической.

Ранее сообщалось, что за ночь вода в реке Урал у Оренбурга поднялась на полметра.

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