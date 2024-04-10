Мать детей-маугли из Петербурга заявила, что хочет вернуть их

Мать троих детей, которые жили с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, заявила о своем желании вернуть себе своих отпрысков. Об этом она заявила в беседе с РЕН ТВ.

Анастасия поделилась, что немедленно отправилась в Петербург, как только узнала о произошедшем.

Женщина подтвердила, что мужчина, который жил в подвале — отец всех троих мальчиков, хотя его имя не значится в их свидетельствах о рождении. Она заверила, что планирует забрать детей, но пока ей не разрешают даже увидеть их в больнице.

По ее словам, с ней связалась сотрудница органов опеки.

«Я предоставлю все документы, фотографии, все, что я могу предоставить в свою пользу — что я есть, я адекватный человек, я люблю своих детей, она это отправит на комиссию <...> Все это время детей я видеть не могу, пока не удостоверю, что я их мать», — пояснила Анастасия.

Она также призналась, что узнала о условиях проживания своих детей только сейчас. По ее словам, когда отец детей забрал их из Самары, он не проживал в подвале. Сам мужчина утверждает, что временно находился с детьми в этом помещении в поисках квартиры.

До этого полиции стало известно о трех мальчиках в возрасте от двух до шести лет, которые проживали с отцом в подвале дома на юге Санкт-Петербурга. Как писал Shot, накануне днем полуголого ребенка, одетого не по погоде и измазанного какой-то краской, увидела во дворе дома на Московском шоссе местная жительница. Она и вызвала полицию.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.