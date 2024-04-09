Подросток ранен из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР

В результате взрыва опасного предмета в селе Безыменное на территории южной части Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство ДНР.

Сообщается, в результате взрыва на улице Нагорной был ранен несовершеннолетний 2008 года рождения. Он госпитализирован.

Село Безыменное расположено в Новоазовском районе на юге республики.

В конце марта стало известно, что подросткам в ДНР предложили за 1,5 млн рублей напасть на школу. После рассказа школьников представителям «Народной дружины», они обратились в правоохранительные органы. С силовиками связалось и руководство школы. После завершения весенних каникул все сотрудники учебного заведения перейдут в режим повышенной бдительности.

Ранее неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленобласти.