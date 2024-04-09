Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток ранен из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР

На юге ДНР подросток госпитализирован после детонации взрывоопасного предмета

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате взрыва опасного предмета в селе Безыменное на территории южной части Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадал подросток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство ДНР.

Сообщается, в результате взрыва на улице Нагорной был ранен несовершеннолетний 2008 года рождения. Он госпитализирован.

Село Безыменное расположено в Новоазовском районе на юге республики.

В конце марта стало известно, что подросткам в ДНР предложили за 1,5 млн рублей напасть на школу. После рассказа школьников представителям «Народной дружины», они обратились в правоохранительные органы. С силовиками связалось и руководство школы. После завершения весенних каникул все сотрудники учебного заведения перейдут в режим повышенной бдительности.

Ранее неизвестные подорвали электроподстанцию в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами