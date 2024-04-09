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Глава Минстроя России прибыл в Оренбургскую область

Глава Минстроя Файзуллин по поручению президента прибыл в Оренбургскую область

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Государственный Совет Республики Татарстан

Глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин прибыл с рабочим визитом в Оренбургскую область, пострадавшую от паводка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По ее информации, 10 апреля министр должен осмотреть зону подтопления в Орске и провести совещание по вопросам дальнейшего восстановления жилья и инфраструктуры с участием региональных органов власти.

Файзуллин прибыл в регион по поручению президента России Владимира Путина. Также министр с рабочим визитом посетит Курганскую и Тюменскую области.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в ближайшие часы в городе могут ввести экстренную эвакуацию.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже тысячи зданий и домовладений.

Ранее депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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