Принудительную эвакуацию объявили в одном из округов Курганской области

Глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова заявила, что в округе объявлена принудительная эвакуация из-за угрозы затопления жилых домов. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в подтопляемых территориях округа объявлена эвакуация.

До этого стало известно, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского, расположенного в Курганской области, достиг 893 см.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило стремительное ухудшение ситуации с весенним паводком.

На следующий день в четырех селах и одной деревне Курганской области была объявлена обязательная эвакуация граждан. Речь идет о населенных пунктах Звериноголовское, Озерное, Прорывное, Бугровое и Верхняя Алабуга.

Всего МЧС РФ прогнозирует затопление 62 населенных пунктов региона.

Ранее в Курганской области начали экстренно строить дополнительную дамбу для защиты от затопления.