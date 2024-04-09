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В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России

МЧС: масштабное половодье в России произошло из-за природных факторов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В пресс-службе МЧС Российской Федерации заявили, что причинами сильного весеннего половодья в России стали природные факторы. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы ведомства Александра Куренкова.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В МЧС заявили, что подтопление 10 тыс. жилых домов на территории страны произошло из-за переувлажнения почвы осенью, ее дальнейшего промерзания зимой, значительных снегозапасов, резкого весеннего потепления и обильных осадков.

До этого мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга резко поднялся до 914 см.

В Оренбургской области оказались подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 участок.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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