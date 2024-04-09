Фигуранта дела о незаконной выдаче языковых сертификатов поместили под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы поместил под домашний арест экс-сотрудницу Государственного института русского языка им. Пушкина Марину Бальбурову по делу о незаконной выдаче языковых сертификатов мигрантам. Об этом сообщает ТАСС.

В результате суд не удовлетворил ходатайство обвинения — следствие просило заключить фигуранта под стражу в зале суда. Согласно решению судьи, Бальбурова будет находиться под домашним арестом до 8 июня.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа лиц, в том числе сотрудники института, организовали незаконную выдачу сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.

Иностранцы использовали полученные документы для предоставления в миграционные органы МВД. По версии обвинения, мигранты, получившие сертификаты, не владели достаточными знаниями. В отношении фигурантов расследуется уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Следственный комитет сообщал, что раскрыл схему выдачи сотрудниками Института русского языка им. А.С. Пушкина выдачи поддельных сертификатов о знании русского языка мигрантам в Москве.

Ранее исследователи ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.