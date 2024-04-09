На россиянина, устроившего стрельбу в ночном клубе, завели уголовное дело

В Абакане в отношении 38-летнего местного жителя, который устроил стрельбу в ночном клубе, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Хакасия.

Инцидент произошел 7 апреля. Мужчина, находясь в помещении ночного клуба, открыл стрельбу, после чего скрылся. Подозреваемого задержали.

«Получилась конфликтная ситуация. Быстро все произошло, на эмоциях. Просто не проконтролировал ситуацию», — прокомментировал случившееся задержанный.

По информации ИА «Хакасия», в тот вечер в заведении отмечал день рождения владелец «Альфа строй инвест» Михаил Компаниец. В празднике принимали участие бывший министр имущественных отношений Евгений Тарасов, бывший депутат Заксобрания Красноярского края Евгений Козин, бывший начальник следствия УВД Николай Карамашев и другие VIP-гости.

В том же клубе отдыхала другая компания, в которой был помощник депутата Госдумы Николая Диденко. Конфликт, по информации агентства, разгорелся между двумя компаниями и вылился в потасовку с применением оружия.

Охрана клуба вызвала на место сотрудников Росгвардии.

Ранее неизвестный устроил стрельбу во время драки в ночном клубе в Башкирии.