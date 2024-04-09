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Украинские дроны-камикадзе атаковали автобусы в Белгородской области

Губернатор Гладков: два дрона-камикадзе ВСУ атаковали два автобуса под Шебекино

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Shutterstock

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автобус и микроавтобус в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент атак транспортные средства ехали по дороге. Инцидент произошел на участке трассы между селами Архангельское и Шамино. В результате произошедшего в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. У женщины диагностировали поверхностную рану нижней конечности, а у водителя — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области, заявил глава региона.

«У транспортных средств выбиты окна, повреждены кузова и крыши», — написал он.

Чиновник также сообщил, что третий беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получил один грузовой автомобиль.

Незадолго до этого Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, в результате чего в населенном пункте был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города России.

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