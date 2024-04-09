Уровень воды в Урале резко поднялся

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга резко поднялся до 914 см. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

Чиновник предупредил, что уже при уровне 930 произойдет подтопление новых территорий.

«Ситуация очень серьезная, вода может прийти стремительно. <..> Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города», — заявил градоначальник.

Жителей призвали эвакуировать детей и больных родственников, увезти автомобили из зоны подтопления и заблаговременно перенести на верхние этажи ценные вещи и технику.

До этого в Оренбургской области оказались подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 участок.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.