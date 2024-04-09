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В Оренбурге эвакуируют поселок из-за угрозы подтопления

Власти Оренбурга эвакуируют жителей поселка Кузнечного из-за угрозы затопления

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Максим Богодвид/РИА Новости

Жителей поселка Кузнечного в Оренбурге эвакуируют из-за угрозы затопления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на мэрию города.

«В поселке Кузнечном Оренбурга идет эвакуация людей из зоны подтопления», — сказано в сообщении.

По информации властей, вода в Кузнечный прибывает.

Как заявил начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Оренбурга Марсель Серазетдинов, в поселке пока «нормальная» обстановка, вода еще не проникла в дома. Он призвал местных жителей уехать.

«Проводим подворовый обход в поселке, при помощи громкоговорителей оповещаем людей о необходимости собрать все ценные вещи, деньги, документы и эвакуироваться из зоны подтопления. Сигналы о помощи, которые поступают на номер 112, оперативно берем в работу», — добавил Серазетдинов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В мэрии также сообщили, что в эвакуации участвуют все экстренные службы, спасатели.

Незадолго до этого мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в ближайшие часы в городе могут ввести экстренную эвакуацию.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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