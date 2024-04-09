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В ближайшие часы в Оренбурге могут объявить экстренную эвакуацию

Мэр заявил о возможной экстренной эвакуации в Оренбурге в ближайшие часы

В ближайшие часы в Оренбурге могут ввести экстренную эвакуацию. Об этом заявил оренбургский мэр Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация», — уведомил он, призвав со всей серьезностью отнестись к ситуацию.

Согласно информации мэра, сирена тревоги прозвучит в 19:00 и будет означать, что паводковая обстановка в городе стала очень опасна.

По данным градоначальника, уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки в 914 см, а при значении в 930 см произойдет стремительное подтопление новых территорий.

В публикации уточняется, что патовая ситуация может затронуть жителей ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и им. Куйбышева, а также СНТ за микрорайоном Заречный в южной части Оренбурга.

Салмин призвал как можно скорее увезти из опасной зоны детей, пенсионеров, инвалидов и животных.

«Нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки», — заключается в публикации.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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