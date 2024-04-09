В Кемерове двух подростков унесло на отколовшейся льдине на середину реки

В Кузбассе спасли двух подростков с отколовшейся льдины, детей унесло почти на середину реки Томь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Двух школьников, дрейфующих на льдине по реке Томь в районе Московской площади в Кемерове, заметили прохожие. Двое мальчиков жались друг к другу, стоя на небольшом куске льда.

Очевидцы вызвали экстренные службы, спасатели подплыли к подросткам и с помощью лестницы помогли им выбраться из ловушки. Мальчиков доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

В Домбаровском районе области местный житель спас двух мальчиков, которые играли на льду реки и оказались на середине водоема на отколовшейся льдине. Мужчина не растерялся, сел в лодку, доплыл до ребят, помог им забраться в судно и доставил друзей на берег. Школьники не пострадали, профилактическую беседу с ними провели спасатели.

Ранее ребенок провалился под лед на судоходном канале в Саратовской области.