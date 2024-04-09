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Пятиметровый питон чуть не проглотил пенсионерку на ее кухне

В ЮАР пятиметровый питон чуть не проглотил пенсионерку

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Unsplash

В ЮАР пятиметровый питон приполз на кухню к пенсионерке и чуть не проглотил ее. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, 62-летняя Шэрон Нортон в темное время суток услышала шум и подумала, что в ее жилище пробрался вор. Однако из-за того, что электричество было отключено, света не было. Женщина вооружилась фонариком и направилась на кухню, где увидела пятиметровую змею.

«У меня сердце ушло в пятки, когда я в свете фонарика увидела ее челюсти. Я со всей силы шарахнула ее по голове несколько раз, и она со злобным шипением ретировалась», — рассказала пенсионерка.

По словам женщины, такая рептилия может съесть антилопу. Она отметила, что ее рост составляет всего 157 сантиметров — змея легко могла проглотить хозяйку дома целиком.

Пенсионерка подозревает, что питон охотился на собак, которых она разводит. По словам женщины, раньше у нее было 15 йоркширских терьеров, а теперь только 11 — остальных съели три змеи, которые проникали в дом.

Ранее на Кубани в детский сад заползла огромная змея.

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