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В Госдуме россиянам посоветовали нанимать няню строго по ГОСТу

Депутат Буцкая: в России работа няни должна соответствовать утвержденному ГОСТу

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В России утвержден ГОСТ с правилами, которым должна соответствовать работа няни. При выборе няни для своего ребенка нужно им руководствоваться, а также помнить, что с нанятым работником следует заключать официальный договор, заявила НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Разработанный специалистами ГОСТ объединяет основные правила, важные для профессионализма няни. В том числе в нем указано, какое образование должно быть у работника, какие справки она должна иметь, чтобы трудоустроиться, отметила Буцкая.

«Если вы хотите качественных услуг для своего ребенка, нужно ознакомиться с ГОСТом», — посоветовала депутат.

Няня обязательно должна иметь педагогическое образование, подчеркнула парламентарий. При его отсутствии допускается прохождение обучающих курсов и получение дополнительного образования. Причем у человека должен быть соответствующий сертификат, заключила Букцая.

Напомним, сегодня стало известно о планах Госдумы и Минпросвещения проработать вопрос обучения профессии «няня» в учебных заведениях. Планируется создать специальный практический модуль в рамках программы «Семьеведение» для разных уровней образовательных организаций.

Звезда сериала «СашаТаня» ранее возмутилась зарплатами, которые требуют няни.

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