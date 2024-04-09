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Двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге двухлетний мальчик получил тяжелые травмы, выпав из окна

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Shutterstock

В Василеостровском районе Петербурга маленький мальчик получил тяжелые травмы, выпав из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 8 апреля в доме по Весельной улице, двухлетний мальчик находился в квартире вместе с родителями и по их недосмотру выпал из открытого окна на втором этаже. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу в тяжелом состоянии, он находится в отделении реанимации.

Известно, что семья, в которой воспитывается ребенок, на учете в правоохранительных органах не состоит, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В городе Елизово пятилетний ребенок выпал с высоты третьего этажа и получил травмы, мальчик забрался на подоконник, когда квартиру проветривали. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее двое детей вылезли из окна четвертого этажа в Приморье, пока мать спала.

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