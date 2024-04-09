Главный бухгалтер ресторана перевела мошенникам 7 млн со счета предприятия

В Уфе мошенники убедили главного бухгалтера ресторана перевести им семь миллионов рублей со счета предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики.

67-летняя женщина получила звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов. Аферисты убедили пожилую женщину, работавшую главным бухгалтером в одном из ресторанов Уфы, в необходимости сохранения личных средств, и сообщили ей номер «безопасного» счета.

Пенсионерка взяла кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей, вложила 120 тысяч рублей личных накоплений и перечислила звонившим. Спустя некоторое время она таким же образом перевела мошенникам семь миллионов рублей со счета ресторана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Подмосковье мужчина за 18 дней общения с мошенниками отдал им все накопления и взял несколько кредитов. Аферисты представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и заявляли, что на него пытаются оформить кредиты, чтобы направить деньги в недружественную страну.

Ранее пенсионерка из Петербурга «инвестировала» в биржу мошенников более 16,5 млн рублей.