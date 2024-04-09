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Россияне стали чаще страховаться от последствий укуса клеща

Более 170 тысяч человек оформили полисы СберСтрахования по защите от клеща

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Global Look Press

Более 170 тыс. человек оформили полис «Защита от клеща» в СбеСтраховании в 2023 году, сообщает пресс-служба Сбера.

В СберСтраховании отметили, что россияне все чаще оформляют полисы на страховую помощь при укусе клеща: в 2022 году такие полисы приобрели 140 тыс. россиян, что в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Чаще всего за помощью обращаются в период с мая по август.

«Клещи переносят смертельно опасные инфекционные заболевания, прежде всего клещевой энцефалит и боррелиоз. По этой причине их нужно сразу же извлечь и отнести специалистам для анализа», — рассказала директор медицинского страхования СберСтрахования Наталья Харина.

Она отметила, что страховка компенсирует расходы на извлечение клеща и лечение в любом регионе России.

«В одном полисе можно застраховать до 6 человек», — добавила Харина.

Чаще всего по полису врачи вводят препарат с антителами к энцефалиту (44%) и проводят анализ клеща на заболевания (40%).

В СберСтраховании отметили, что чаще всего за консультацией обращаются жители Красноярского и Алтайского края, а также Новосибирской и Челябинской области.

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