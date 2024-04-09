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В сеть попало фото поврежденной крыши ЗАЭС

Рогов опубликовал фото поврежденной дроном крыши ЗАЭС

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал фото поврежденной дроном крыши ЗАЭС. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Крыша тренажерного зала станции была повреждена в результате падения дрона.

До этого в Госдуме заявили, что Киев хочет взорвать Запорожскую АЭС и «перевести стрелки» на Россию.

При этом, считает Журавлев, Киев не волнуют возможные радиационные последствия атаки на АЭС. Наоборот, чем сильнее будет радиационное заражение, тем лучше для украинских властей.

Кроме того, Журавлев предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его окружения несомненно уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба населения страны их никогда особо не интересовала.

При этом Министерство иностранных дел России обвинило США и Британию в спонсировании ядерного терроризма Украины.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась.

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