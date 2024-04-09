Третьеклассник из Дагестана сообщил в полицию, что на него напали террористы

В Дагестане 10-летнего мальчика поставили на учет за шутку о нападении террористов. Об этом пишет издание Сапа.

Школьник из села Новомехельта в Новолакском районе республики начитался новостей о «фейковых захватах» и позвонил в полицию. Он заявил правоохранителям, что на него напали террористы, но вместо того, чтобы спасать заявителя, полицейские установили его личность.

Адрес ребенка быстро вычислили, а его самого поставили на учет в ПДН. Во время беседы третьеклассник пояснил, что лишь хотел пошутить. Тем не менее к административной ответственности привлекли его родителей. Их обвинили в невыполнении родительских обязанностей.

Ранее школьник из Омска сообщил о бомбе, чтобы не писать диктант по русскому языку.