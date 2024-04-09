Оренбуржец попытался спасти район от паводка и был задержан полицией

В Оренбурге полиция работает на месте, где мужчина заложил трубу под дорогой. Об этом сообщает Prooren.ru со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в поселке Солнечный. По словам местных жителей, люди из поселка пытались заблокировать трубы для отвода талой воды, которые пролегают между населенным пунктом и Гранд парком. Это россияне из поселка Солнечный делали с помощью мешков с песком.

На место прибыли полицейские. Информацию об этом подтвердил первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов во время встречи с жителями СНГ «Соловушка».

Он добавил, что одного человека задержали. По какой статье, не сообщается. На данный момент на месте работают сотрудники МВД и прокуратуры.

В беседе с людьми он также рассказал людям о тех мерах, которые принимают в администрации. Помимо этого, он сообщил о поддержке, на которую могут рассчитывать местные жители.

Ранее власти Оренбургской области сообщили о возможном подтоплении домов в селе Илек.