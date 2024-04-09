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Экс-главе российской IT-компании запросили 24 года колонии

Прокурор запросил 24 года бывшему главе Merlion за вымогательство 15 млрд руб.

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Хорошевском суде Москвы в ходе прений сторон прокурор призвала приговорить к 24 годам лишения свободы экс-главу крупнейшей в России IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко за вымогательство 15 млрд руб. у совладельцев. Об этом сообщает BFM, ссылаясь на пресс-секретаря суда Валерию Асуеву.

Прокурор в том числе предложила суду частично удовлетворить гражданский иск потерпевших в размере 2 млрд руб. и обязать подсудимого возместить им компенсацию морального вреда в 20 млн руб.

Симоненко, которому также инкриминируется участие в преступном сообществе, дача взятки, дача ложных показаний и ложный донос, виновным себя не считает, адвокат мужчины просила суд об оправдании.

Приговор будет оглашен 15 марта.

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