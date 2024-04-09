Жителей Москвы предупредили о грозе и усилении ветра

Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве с 19:00 9 апреля до 7:00 10 апреля. В связи с этим жителям российской столицы рекомендуется соблюдать повышенную осторожность, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС РФ по городу.

По данным ведомства, в упомянутый промежуток времени прогнозируется усиление ветра до 15-17 м/с. При этом в некоторых частях населенного пункта могут пройти сильные дожди, подчеркивается в публикации.

«В утренние часы в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300–800 метров», — говорится в заявлении.

Сотрудники экстренных служб призвали водителей снизить скорость движения своих автомобилей и увеличить дистанцию между транспортными средствами. Более того, гражданам рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах и не парковать машины рядом с деревьями.

Пешеходам, в свою очередь, следует держаться подальше от рекламных щитов и шатких сооружений. Также жителей и гостей Москвы призвали не оставлять детей без присмотра.

«Будьте внимательны и осторожны!» — добавили представители МЧС РФ.

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