Путин обсудил с главой Оренбуржья Паслером борьбу с подтоплением региона

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о борьбе с последствиями паводков принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям», — указывается в публикации.

Согласно информации Пескова, по итогам беседы российский лидер решил отправить в зону затопления главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина с целью проинформировать местных граждан о грядущей работе региональных и федеральных ведомств по восстановлению инфраструктуры, в том числе размытых дорог и поврежденного жилья.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Перед этим Песков рассказал, что Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших от паводков регионов.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об особом режиме в двух областях из-за паводка.