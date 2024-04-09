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Путин обсудил с главой Оренбуржья Паслером борьбу с подтоплением региона

Путин принял решение командировать в Оренбуржье главу Минстроя РФ Файзуллина

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о борьбе с последствиями паводков принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Губернатор информировал президента о ходе работ по борьбе с паводком, с его последствиями, оказании помощи людям», — указывается в публикации.

Согласно информации Пескова, по итогам беседы российский лидер решил отправить в зону затопления главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина с целью проинформировать местных граждан о грядущей работе региональных и федеральных ведомств по восстановлению инфраструктуры, в том числе размытых дорог и поврежденного жилья.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Перед этим Песков рассказал, что Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших от паводков регионов.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об особом режиме в двух областях из-за паводка.

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