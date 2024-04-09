Трое 18-летних юношей похитили подростка и потребовали у его матери €600

Во Франции молодые люди попались полиции при получении денег в обмен на похищенного подростка. Об этом сообщает Actu17.

На днях 15-летний подросток был похищен в Сент-Авертене, департамент Эндр и Луара. Известно, что постоянно он живет в Верхней Савойе, но в момент инцидента гостил у бабушки и дедушки. Похитители избили мальчика и связались с его матерью, чтобы потребовать выкуп. В обмен на освобождение ее сына они запросили €600. Чтобы оказать давление на женщину, злоумышленники прислали ей фотографию ее ребенка с распухшим от побоев лицом.

Мать подростка сообщила о происходящем в полицию и отметила, что преступники звонили ей с телефона сына. Деньги решено было передать им ночью, при передаче запрошенной похитителями суммы их арестовали. Пострадавшего обнаружили в машине Renault Clio, на которой к месту встречи приехали подозреваемые. Его доставили в больницу с серьезными травмами лица и рук, его жизни ничего не угрожает. Троих похитителей, ранее не попадавших в поле зрения органов внутренних дел, взяли под стражу. Их мотивы уточняются.

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