Исследование: 39% москвичей откладывают часть зарплаты

39% жителей Москвы ежемесячно откладывают часть заработной платы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа». Утоняется также, что 43% опрошенных пополняют сбережения время от времени, а 19% всегда тратят зарплату целиком.

Всего в опросе приняли участие 7 тысяч работающих москвичей.

Большинство респондентов (69%) рассказали, что откладывают до 20% от ежемесячного дохода, 15% опрошенных — до 5%, 33% — от 5% до 10%, а 22% — от 11% до 20%.

Выяснилось также, что самый высокий процент от заработной платы (27%) откладывают работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

До этого сообщалось, что большинство россиян считают самой престижной отраслью для построения карьеры нефтегазовую. Об этом заявили 38% участников исследования. Еще 34% назвали IT, интернет и телеком.

На третьем месте по уровню престижа, исходя из мнений россиян, расположилась сфера банкинга и инвестиций — ее назвали 30% респондентов.

Ранее россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочее время.