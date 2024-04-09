Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Исследование: 39% москвичей откладывают часть зарплаты

В Москве 39% граждан откладывают часть заработной платы

close
100%
Depositphotos

39% жителей Москвы ежемесячно откладывают часть заработной платы. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Авито Работа». Утоняется также, что 43% опрошенных пополняют сбережения время от времени, а 19% всегда тратят зарплату целиком.

Всего в опросе приняли участие 7 тысяч работающих москвичей.

Большинство респондентов (69%) рассказали, что откладывают до 20% от ежемесячного дохода, 15% опрошенных — до 5%, 33% — от 5% до 10%, а 22% — от 11% до 20%.

Выяснилось также, что самый высокий процент от заработной платы (27%) откладывают работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

До этого сообщалось, что большинство россиян считают самой престижной отраслью для построения карьеры нефтегазовую. Об этом заявили 38% участников исследования. Еще 34% назвали IT, интернет и телеком.

На третьем месте по уровню престижа, исходя из мнений россиян, расположилась сфера банкинга и инвестиций — ее назвали 30% респондентов.

Ранее россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами