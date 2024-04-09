Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в курганском селе приближается к отметке неблагоприятного явления

Панкратова: уровень воды в курганском селе Звериноголовском достиг 799 см

close
100%
МЧС РФ по Курганской области

Уровень воды в населенном пункте Звериноголовском в Курганской области достиг 799 см и приближается к отметке неблагоприятного явления. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.

«Уровень в реке Тобол в районе села Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 (6.00 мск) вода поднялась на 138 см. Данные близки к отметке неблагоприятного явления», — отметила она.

Панкратова призвала жителей сел Звериноголовское, Бугровое Прорывное, Озерное и Верхняя Алабуга срочно эвакуироваться.

«Соберите документы, лекарства, личные вещи, перевезите в неподтопляемую зону ценности, технику, мебель. Покиньте затопляемую зону!» — написала глава муниципалитета.

Панкратова призвала местное население уехать в пункты временного размещения, если людям некуда переезжать.

До этого стало известно, что аэропорт Кургана готов к паводку, в настоящее время он работает в штатном режиме.

Ранее в Оренбурге резко поднялся уровень воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами