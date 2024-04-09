Уровень воды в курганском селе приближается к отметке неблагоприятного явления

Уровень воды в населенном пункте Звериноголовском в Курганской области достиг 799 см и приближается к отметке неблагоприятного явления. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.

«Уровень в реке Тобол в районе села Звериноголовского составляет 799 см. С 8:00 (6.00 мск) вода поднялась на 138 см. Данные близки к отметке неблагоприятного явления», — отметила она.

Панкратова призвала жителей сел Звериноголовское, Бугровое Прорывное, Озерное и Верхняя Алабуга срочно эвакуироваться.

«Соберите документы, лекарства, личные вещи, перевезите в неподтопляемую зону ценности, технику, мебель. Покиньте затопляемую зону!» — написала глава муниципалитета.

Панкратова призвала местное население уехать в пункты временного размещения, если людям некуда переезжать.

До этого стало известно, что аэропорт Кургана готов к паводку, в настоящее время он работает в штатном режиме.

Ранее в Оренбурге резко поднялся уровень воды.