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Эксперт по этикету объяснила, какие подарки не стоит дарить на день рождения

Эксперт по этикету Свежакова: провокационные подарки не стоит дарить именинникам

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Shutterstock/fizkes

На день рождения имениннику не стоит дарить провокационные подарки, которые могут его обидеть. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Например, не рекомендуется выбирать в качестве подарка весы, потому что в таком жесте есть намек, что человеку нужно следить за своим весом, уточнила специалист. При выборе презента стоит также учитывать состояние здоровья человека и наличие у него определенных фобий.

«Если именинник боится высоты, не надо дарить ему прыжок с парашютом, чтобы тот наконец преодолел свой страх. Если он захочет справиться с проблемой, то пойдет к психологу», — отметила Свежакова.

Помимо этого, специалист не советует дарить билеты на двоих или парную посуду одиноким людям.

«Если хотите подарить какие-то билеты, можно вручить сертификат. И человек сам выберет, когда, куда и в какой компании он пойдет», — посоветовала она.

Опрос Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что подавляющее большинство россиянок (82%) считают подарки основным признаком внимания, в то время как для больше половины мужчин (58%) особо важны совместные фото с партнером в социальных сетях.

Ранее эксперт по этикету объяснила, как правильно выбрать букет.

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