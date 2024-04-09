Эксперт по этикету объяснила, какие подарки не стоит дарить на день рождения

На день рождения имениннику не стоит дарить провокационные подарки, которые могут его обидеть. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Например, не рекомендуется выбирать в качестве подарка весы, потому что в таком жесте есть намек, что человеку нужно следить за своим весом, уточнила специалист. При выборе презента стоит также учитывать состояние здоровья человека и наличие у него определенных фобий.

«Если именинник боится высоты, не надо дарить ему прыжок с парашютом, чтобы тот наконец преодолел свой страх. Если он захочет справиться с проблемой, то пойдет к психологу», — отметила Свежакова.

Помимо этого, специалист не советует дарить билеты на двоих или парную посуду одиноким людям.

«Если хотите подарить какие-то билеты, можно вручить сертификат. И человек сам выберет, когда, куда и в какой компании он пойдет», — посоветовала она.

Опрос Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что подавляющее большинство россиянок (82%) считают подарки основным признаком внимания, в то время как для больше половины мужчин (58%) особо важны совместные фото с партнером в социальных сетях.

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