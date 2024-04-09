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Зерновой союз: российский аграрный бизнес ожидает банкротство

Глава Зернового союза Злочевский предупредил о череде банкротств в агробизнесе

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Nina Liashonok/Reuters

Если в ближайшее время Минсельхоз не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, российский агробизнес столкнется с чередой банкротств, предупредил глава Зернового союза Аркадий Злочевский. Вернуться к положительным показателям после такого падения будет непросто, отметил он в беседе с НСН.

Массовые банкротства могут начаться уже в следующем сезоне при сохранении действующего экономического положения, отметил Злочевский.

«Это падение будет как снежный ком нарастать и тащить одно за другим. Падение приобретет инерционный характер», – подчеркнул он.

Объемы производства и экспорта зерна, вопреки поручению президента Владимира Путина, заметно снижаются, и дальнейшая ситуация зависит от того, какие регулятивные решения в этой сфере будут приниматься, считает глава Зернового союза. По его словам, сейчас наблюдается разворот в сторону нетехнологичности посевов и дефицита средств у фермеров. Времени на восстановление положения и возвращения к развитию, а не падению отрасли, остается мало, заключил Злочевский.

Напомним, также он заявил, что Минсельхоз негласно регулирует условия экспорта зерна, в том числе – устанавливает цену на него, что негативно сказывается на зерновом рынке.

Россия ранее стала главным поставщиком зерна для одной из южноазиатских стран.

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