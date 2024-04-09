Психолог назвал способы познать себя

Смена работы, хобби, а также освоение новых навыков помогают человеку познать себя. Об этом в беседе с РИАМО рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Саморазвитие и познание себя происходит и через деятельность. Иногда приходится что-то попробовать, чтобы это уяснить. Хобби, смена работы, освоение навыков — все эти активности дают представление о возможностях и пределах, до которых теоретически дойти было бы сложно», — отметил Хакимов.

Также он посоветовал чаще знакомиться с новыми людьми. Через взаимодействие с окружающими и коммуникацию открываются стороны, которые порой могут быть и неожиданными, пояснил специалист.

Клинический психолог Юлия Кочетова до этого объяснила, как подобрать наилучший вид отдыха. По ее словам, лучше всего, чтобы человек переключился с работы на другую деятельность, которая ему подходит. Подобрать ее можно, ориентируясь на три признака. Среди них — удовольствие, которое вызывает эта деятельность, возможность выполнять ее долгое время и малое количество ошибок.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с травматическим стрессом.