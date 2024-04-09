Глава МЧС вылетел в Курганскую область

Руководитель МЧС России Александр Куренков посетит Курганскую область, чтобы оценить развитие ситуации с наводнением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область, где в зоне риска, согласно прогнозам, могут оказаться 62 населенных пункта», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, всего в зоне риска находятся более 4,3 тыс. домов, свыше 5 тыс. приусадебных участков, 600 дач. Территория, которой угрожает потоп, охватывает Кетовский, Куртамышский, Целинный, Звериноголовский, Белозерский муниципальные округа и административный центр региона.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. В области ввели режим ЧС регионального уровня, а глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана.

9 апреля в Кургане объявили о начале эвакуации в микрорайонах Храпово, Затобольный, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществах, находящихся за Кировским мостом. Жителей расположенных на этой территории домов попросили собрать вещи, лекарства и документы и покинуть зону, погрузившись на подготовленные для этого автобусы.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала памятку о том, как вести себя во время паводка и наводнения.