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В Кремле объяснили, почему в пострадавших от паводков регионах не введен режим ЧС

Песков: особый режим в Курганской и Тюменской областях может ввести спецкомиссия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба из-за сильнейшего половодья в Тюменской и Курганской областях может быть рассмотрен специальной комиссией, созданной по поручению президента России Владимира Путина. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о таких решениях. Подобные вопросы рассматриваются на комиссии, которую создали по поручению президента и которую возглавил глава МЧС Александр Куренков», — заявил Песков.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера. Помимо Оренбуржья, наводнение может серьезно затронуть и другие регионы. Режим ЧС регионального масштаба в связи с паводками введен в Курганской и Тюменской областях.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что уровень воды в населенном пункте Звериноголовское за последние несколько часов поднялся на 35 см и в общей сложности достиг 770 см. Глава региона призвал жителей Звериноголовского срочно эвакуироваться.

Ранее стало известно, что в Курганской области строят дополнительную дамбу.

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