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Депутат назвал службу бывших осужденных в зоне СВО искуплением грехов

Депутат Чернышов: осужденные искупают грехи кровью, участвуя в СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Осужденные россияне, которые принимают участие в военной спецоперации, искупают грехи кровью, считает вице-спикер Госдумы, замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов. Случаи рецидивов, когда после освобождения бывшие заключенные вновь идут на преступления, он в беседе с телеканалом «360» назвал единичными.

Напомним, Госдума приняла законы, вводящие механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами РФ. Этот механизм не применим в случае, если речь идет о тяжких или особо тяжких преступлениях, напомнил Чернышов. Также он подчеркнул, что бывшие заключенные идут в зону СВО штурмовиками «туда, где очень горячо».

«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки», — добавил парламентарий.

Он также заявил, что освещаемые в СМИ случаи, когда бывшие заключенные вновь совершают преступления, являются единичными. По мнению Чернышова, для России важна возможность отправлять в зону боевых действий осужденных, так как они формируют мобилизационный актив для противостояния с Западом.

В ходе первого и второго чтений законопроекта список преступлений, по которым невозможно заключение контракта с ВС РФ, расширился. Согласно документу, дела подозреваемых, заключивших контракт, будут приостанавливаться, а вид наказания осужденных — меняться на условный срок. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали проверять заключенных до отправки на СВО.

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