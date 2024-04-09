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В Курганской области могут быть затоплены 62 населенных пункта

МЧС Курганской области предупредило о риске затопления 62 населенных пунктов

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МЧС РФ по Курганской области

МЧС Курганской области предупредило о риске затопления 62 населенных пунктов в регионе. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

При этом в зоне затопления находятся 16 микрорайонов и ряд других территорий административного центра региона — города Кургана.

Причиной опасной ситуации названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. В зоне подтопления окажется аэропорт, свыше 30 мостов и пять промышленных объектов.

До этого в селе Звериноголовском Курганской области началась обязательная эвакуация. Также эвакуируют села Прорывное, Озерное, Бугровое, деревню Верхняя Алабуга. Всех людей просят незамедлительно покинуть затопляемую зону.

Незадолго до этого в регионе началась эвакуация музейных экспонатов.

Ранее губернатор Шумков заявил, что в зоне риска подтопления находятся правая сторона и центр Кургана.

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