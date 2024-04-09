Глава МЧС встретился с пострадавшими от наводнения жителями Оренбурга

Глава МЧС Александр Куренков провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения в Оренбурге, пострадавшем от наводнения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр подчеркнул, что сейчас самое главное — спасти людей и минимизировать последствия паводка, для этого все силы мобилизованы.

В настоящее время в Оренбургской области работают восемь дополнительных группировок МЧС России из других субъектов, также в регион прилетели два вертолета Ми-8 МЧС, привлечено свыше четырёх тысяч человек для ликвидации последствий ЧП, рассказал Куренков.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также он отметил, что пункты временного размещения обеспечены всем необходимым.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.