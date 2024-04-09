Женщина, отправившая семилетнего сына пешком в школу, стала фигуранткой уголовного дела

В США женщина заставила своего семилетнего сына пройти более 11 км до школы из-за опоздания на автобус. Об этом пишет People.

В полиции Арканзаса получили сообщение о замеченном на обочине дороги мальчике, который шел куда-то в одиночку. Оказалось, что ребенок направлялся в школу, которая находится на расстоянии 11 километров от его дома. Об этом распорядилась мать школьника, решив, что он достаточно большой, чтобы самому добираться на занятия.

В тот день он опоздал на нужный автобус, и женщина не стала его провожать до школы. Кроме того, мальчик рассказал помощнику шерифа, что накануне вечером в качестве наказания за какой-то проступок мать лишила его ужина.

2 апреля женщину по имени Эмбер Николь Томпсон задержали в ее доме в Джонсборо. Ей уже предъявлены обвинения в нанесении побоев и создании угрозы благополучию несовершеннолетнего. Известно, что у женщины есть еще двое детей. Расследование продолжается.

Ранее на Алтае завели дело на водителя автобуса, который взял деньги и отказался везти подростка.