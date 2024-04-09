В Курганской области строят дополнительную дамбу

В селе Глядянское Курганской области, которое находится в 70 километрах от регионального центра, экстренно строят дополнительную дамбу для защиты от паводков в регионе. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — пишет Шумков.

Село расположено на берегу старого русла реки Тобол и рискует быть затопленным во время паводка.

До этого власти Целинного округа Курганской области предупредили жителей затопленного поселка Красный Октябрь о скором отключении электричества.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное при наводнении в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением. Введен режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Кургане сообщили о начале эвакуации ряда микрорайонов и СНТ.