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Юноша попытался вывезти из России 18 млн рублей наличными и попался таможенникам

В Екатеринбурге задержали юношу, пытавшегося вывезти из России 18 млн рублей

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ФТС России

В Екатеринбурге таможенники задержали 20-летнего юношу, который пытался вывезти из страны 18 млн рублей наличными. Об этом сообщает ФТС России.

Молодого человека, планировавшего вылет в Грузию, задержали в «зеленом» коридоре екатеринбургского аэропорта. При нем сотрудники таможенной службы обнаружили 18 млн рублей наличными. Юноша пояснил, что деньги он получил от продажи бизнеса своей матери по добыче полезных ископаемых. По его словам, на эти средства он планировал купить премиальный автомобиль.

«По закону без декларирования разрешено вывозить эквивалент до 10 тыс. долларов, а при перемещении свыше 100 тыс. — приложить к декларации документы, подтверждающие происхождение денег», — напомнили в ФТС.

Инспекторы возбудили уголовное дело по факту контрабанды наличных в особо крупном размере. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее задержанного в Пулково немца обвинили в контрабанде наркотиков.

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