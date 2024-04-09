Названа причина сбоя в базах ГИБДД

Базы Госавтоинспекции МВД России работают с перебоями из-за перехода оборудования на новое программное обеспечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в данный момент из-за сбоя россияне не могут получить или обменять водительские права, а также зарегистрировать автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве и области после сбоя в базах ГИБДД образовались очереди в отделениях полиции. Отмечается, что водители стоят в очереди с утра, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать авто.

Сбой из-за попытки обновить ПО уже происходил с базами ГИБДД в декабре 2023 года. Тогда неполадки удалось исправить в течение нескольких дней.

12 декабря вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что ответственными за работу систем ГИБДД следует назначить министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Ранее сообщалось, что в Москве камеры начали штрафовать за парковку на направляющих островках.