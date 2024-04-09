Пьяный россиянин проник на территорию школы и стал бросаться на людей

В Томске агрессивный пьяный мужчина проник на территорию школы и стал бросаться на людей. Об этом сообщает Telegram-канал »Я из Томска».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на территории школы №44. Пьяный мужчина проник туда и стал вести себя агрессивно по отношению к окружающим, оскорбляя и нападая на них.

Сообщается, что на мужчину распылили перцовый баллончик, однако это не помогло его успокоить. После произошедшего он проявил еще большую агрессию.

Позже агрессора возле учебного учреждения задержали сотрудники Росгвардии, сообщает ГУ МВД по региону. Мужчину доставили в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов составили в его отношении административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

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